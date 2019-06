Calciomercato, Wan-Bissaka alle visite con il Manchester United: arriva per 55 milioni

Finalmente il Manchester United sta chiudendo l'acquisto del giovane terzino destro: al Crystal Palace 50 milioni + 5 di bonus.

Ora manca solo l'ufficialità, realmente, per vedere Aaron Wan-Bissaka sposare il . Il terzino destro, in arrivo dal , si trova infatti in città per svolgere le visite mediche e dunque firmare con il suo nuovo club. Che l'ha voluto come unica scelta per la fascia destra.

Rispetto alle cifre richieste dal Crystal Palace inizialmente, ovvero di circa 70 milioni di euro, l'operazione si chiuderà a 55. Un investimento importante, ma non tale da superare la spesa per altri terzini come Mendy e Walker, attualmente in cima alla lista degli esterni di difesa più costosi della storia.

Solskjaer ha voluto fortemente il giovane Wan-Bissaka per la fascia destra, convinto che possa essere subito titolare al Manchester United tra Premier ed . Del resto il team inglese cercava da tempo un giovane interprete in tale ruolo, visti gli indecisi Dalot, Darmian, Borthwick-Jackson e .

Wan-Bissaka guadagnerà 1000 volte in più rispetto a quanto percepito al Crystal Palace: un milione e quattrocentomila euro al mese, per un totale di circa 17 milioni annuali. Il giocatore inglese sarà così tra i difensori più pagati di Premier e a livello mondiale.

I 55 milioni che il Manchester United pagherà per Wan-Bissaka comprendono tra l'altro 5 di bonus, ottenibili al raggiungimento di diversi obiettivi. Un taglio netto di prezzo per il Crystal Palace, che ottiene comunque l'incasso più importante della sua storia.

Praticamente doppiata la vecchia cessione più remunerativa: nel 2016 l'ala Yannick Bolasie venne ceduto all' per 28 milioni di euro (sul podio anche Dwight Gayle, via per 16). Tutti contenti: inizia un nuovo capitolo a Londra e a Manchester.