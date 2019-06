Calciomercato, Wan-Bissaka al Manchester United: 67 milioni, manca solo l'ufficialità

Il Manchester United ha chiuso l'acquisto del terzino destro più costoso della storia: cifra abnorme al Crystal Palace.

Il primo nome nella lista, la prima casella da sistemare. Solskjaer ha convinto il a spendere tale cifra, incredibile, e nei prossimi giorni Aaron Wan-Bissaka diventerà ufficialmente il nuovo terzino destro dei Red Devils. E il giocatore più costoso di sempre nel suo ruolo.

Dopo diverse offerte, alla fine il Manchester United ha convinto il a cedere il 21enne terzino per 67 milioni di euro. Entro 48 ore dovrebbe arrivare l'ufficialità del trasferimento, per somma gioia di Solskjaer, desideroso di rimediare ai problemi sulla fascia destra della passata stagione.

Con il trasferimento al Manchester United, Wan-Bissaka spazza via il precedente record di Walker. Il terzino destro, che ha appena rinnovato il suo contratto con il City, è approdato sull'altra sponda della città per 55 milioni di euro. Ora i cugini hanno deciso di alzare l'asticella, mettendo sul piatto un'offerta irrinunciabile.

Sul podio dei terzini destri più costosi anche Cancelo, pagato dalla 40 milioni nella passata stagione ed ora probabile acquisto dello stesso nelle prossime settimane. Per un suo traferimento i bianconeri chiedono però una cifra molto simile a quella di Wan-Bissaka.

Wan Bissaka ha giocato una stagione e mezzo in prima squadra con il Crystal Palace, ma nell'ultima stagione è stato tra i terzini più importanti della Premier grazie ad una costante attività di spinta condita da tre assist. Abbastanza per convincere il Manchester United ad aprire il fortafoglio come mai prima per un difensore.

Nella storia del Manchester United, infatti, solamente i 105 milioni di Pogba, gli 84 e i 75 di Angel Di Maria superano l'incredibile offerta per Wan-Bissaka. Imminente primo acquisto per la nuova stagione al via ad agosto.