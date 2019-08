Calciomercato Verona, Salcedo a un passo: gli agenti incontrano l'Inter

Importante rinforzo in attacco in arrivo per il Verona: gli scaligeri hanno fra le mani Eddie Salcedo. Incontro in sede fra gli agenti e l'Inter.

Rinforzo in attacco in arrivo per il di Ivan Juric. Secondo quanto riporta 'Sky Sport' infatti, il giovane attaccante dell' Eddie Salcedo è a un passo dall'indossare la maglia gialloblù.

Salcedo, classe 2001, ha incontrato proprio oggi assieme ai suoi agenti la dirigenza nerazzurra nella sede di Viale della Liberazione e l'ufficialità dell'affare appare solo una questione di ore.

Attaccante di belle speranze, Salcedo, cresciuto nelle Giovanili del , è passato all'Inter nel 2018, prima a titolo temporaneo poi a titolo definitivo.

Nell'ultima stagione, in cui ha militato con la formazione Primavera dei nerazzurri, ha segnato 13 goal in 35 presenze in campionato. Ora per lui, che ha già indossato la maglia delle Nazionali giovanili azzurre, il balzo in prima squadra con il Verona, club dove si trasferirà con la formula del prestito.

In uscita dagli scaligeri c'è invece un po' a sorpresa il difensore-centrocampista Luca Marrone: l'ex giocatore della non rientra più nei piani della società e potrebbe trasferirsi nelle prossime ore al , in Serie B.