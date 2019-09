Calciomercato Verona, Diagne il nuovo bomber: 31 goal con il Galatasaray in un anno

L'Hellas Verona è pronto ad accogliere Diagne dal Galatasaray: autore di 31 goal in una stagione, il senegalese è atteso domani in Italia.

Impegnato questa sera sul campo del nella seconda giornata di , l'Hellas ha praticamente messo a segno in queste ore un grande colpo di mercato.

Si tratta di Mbaye Diagne, punta 27enne del che lo scorso anno ha siglato ben 31 goal e 4 assist in 36 gare con il club turco. Un bottino che gli ha permesso di vincere anche la classifica marcatori della Super Lig (30 goal).

Ora l'avventura in Serie A, dove Diagne si unirà al Verona in prestito oneroso a 2,5 milioni con opzione per il riscatto. A riportare la notizia è 'Tuttosport', il quale prevede l'arrivo in domani dell'attaccante senegalese per formalizzare l'accordo.

Juric può dunque sorridere, dopo aver aspettato a lungo un attaccante sulle cui spalle posare il peso del reparto offensivo del suo Hellas.

In principio doveva essere Stepinski, che il non ha però ancora lasciato partire. Ora sarà Diagne, giocatore che in carriera ha vestito pure la maglia della , anche se senza successo.