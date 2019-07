Calciomercato Verona, Badu arriva dall'Udinese: prestito con obbligo di riscatto

Rinforzo a centrocampo per il Verona: dall'Udinese arriva Emmanuel Badu in prestito con obbligo di riscatto a fine stagione.

Colpo a sorpresa del neopromosso , che si assicura un importante rinforzo a centrocampo in vista della prossima stagione di : dall' arriva Emmanuel Badu, centrocampista dinamico che conosce già molto bene la categoria.

L'annuncio ufficiale del club scaligero conferma la definizione dell'operazione:

"L'Hellas Verona FC comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con obbligo, le prestazioni sportive del calciatore Emmanuel Agyemang Badu dalla società Udinese Calcio. Il centrocampista ghanese, classe 1990, ha già raggiunto i nuovi compagni nel ritiro di Primiero".

Dopo 170 presenze in Serie A il giocatore classe '90 affronta una nuova stagione nella massima serie italiana con una nuova maglia. Prelevato nel gennaio 2010 dall'Udinese, il centrocampista ghanese era stato ceduto in prestito al Bursaspor nell'agosto 2017, per poi fare ritorno in Friuli un anno dopo.