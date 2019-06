Calciomercato Verona, Aglietti dirà addio nonostante la promozione in Serie A

Ad Alfredo Aglietti potrebbe non bastare la conquista della Serie A per restare al Verona: gli scaligeri valutano il profilo di Ivan Juric.

Il 3-0 rifilato al ha permesso al di ritornare in dopo appena una stagione passata in cadetteria: gli scaligeri hanno concluso i playoff di B nel migliore dei modi rimontando lo 0-2 dell'andata che aveva fatto sognare i cugini veneti.

Raggiunto l'obiettivo stagionale, i gialloblù potranno dedicarsi alla programmazione del massimo campionato: a partire da chi siederà sulla panchina, se Alfredo Aglietti o qualcun altro al suo posto.

Subentrato a Fabio Grosso lo scorso 2 maggio, Aglietti ha guidato il Verona in sette occasioni ottenendo quattro vittorie, un pareggio e due sconfitte (entrambe contro il Cittadella): ruolino che è bastato per stappare lo champagne. Ma, probabilmente, non per la riconferma.

'Sky Sport' riporta infatti che la società veneta non dovrebbe puntare ancora sull'ex tecnico del Novara, a cui non verrebbe rinnovato il contratto in scadenza a giugno. Per la Serie A si pensa a un altro profilo con maggiore esperienza.

Come quello di Ivan Juric, promotore di un calcio propositivo che farebbe al caso delle maggiori difficoltà da incontrare in un torneo più probante. Il croato è libero dopo l'esonero (il terzo) al , datato 9 ottobre 2018.