Calciomercato, Veretout ha scelto il Milan: ma la Fiorentina chiede 20M

Veretout ha scelto il Milan: ma la Fiorentina continua a chiedere 20M. Per la difesa l'obiettivo più raggiungibile è Nastasic dello Schalke 04.

Il continua a ricercare sul mercato elementi che possano fare al caso del nuovo tecnico Giampaolo e che possano permettere ai rossoneri di avere una rosa in grado di lottare per i piazzamenti europei.

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport gli obiettivi sono un centrocampista (oltre a Bennacer) ed un difensore centrale.

Come noto l'obiettivo numero 1 per la mediana è Veretout della . Il francese, nonostante il corteggiamento della , ha scelto i rossoneri. C'è però da superare l'ostacolo viola, che per il cartellino del francese continua a chiedere 20 milioni di euro più bonus.

L'impressione è che per poter arrivare ad una conclusione positiva ci vorranno circa 18-19 milioni di euro più 3-4 supplementari. Il tecnico ex spera che la trattativa si possa concludere in fretta in maniera tale da avere a disposizione il classe 1993 già per la tourneè in .

Per quanto riguarda invece il reparto difensivo, in attesa di recuperare del tutto Caldara, serve un altro elemento al centro. L'obiettivo numero 1, perso Kabak, finito allo 04, è l'ex Fiorentina Nastasic, attualmente in con la maglia del club della Veltins Arena ma che al momento appare un esubero all'interno della rosa tedesca. Più difficile arrivare ad un altro viola, ossia Pezzella.

Capitolo cessioni. Giampaolo ha chiesto di sfoltire la rosa nelle zone dove ci sono troppi sovraffollamenti (vedi 4 terzini sinistri) o ingaggi e/o investimenti eccessivi (Biglia ed Andrè Silva). Sulla lista dei partenti anche Castillejo e Borini, ma solamente nel momento in cui si possa arrivare per entrambi ad offerte vicine ai 15 milioni di euro.

Da valutare anche la situazione di Suso: lo spagnolo, a meno di clamorose offerte che il Diavolo accetterebbe volentieri, resterà in rosa. Da capire come si comporterà la società nel momento in cui chiederà un adeguamento dell'ingaggio, che attualmente è di 3 milioni di euro.