Calciomercato, Venezia su Molinaro: può arrivare in laguna da svincolato

Il Venezia guarda agli svincolati per sostituire l'infortunato Felicioli: occhi su Molinaro e Pasqual. Intanto, avanti con Lakicevic e Ceccaroni.

Occhio agli svincolati. Sono ancora tanti e variegati, a poco più di un mese dalla chiusura del calciomercato estivo. E tra questi c'è anche Cristian Molinaro, che dopo l'addio al non ha ancora trovato una nuova squadra. Una, però, ha messo gli occhi su di lui: il .

Il club lagunare ha perso per una frattura alla tibia il terzino sinistro titolare, Gian Filippo Felicioli, e, secondo 'Tuttosport', ha messo nel mirino proprio lo svincolato Molinaro per rimpiazzarlo. L'ex bianconero non è però l'unico in corsa: nei pensieri dei veneti c'è anche l'ex viola Manuel Pasqual, del quale si parla ormai da qualche tempo, e l'ex Alessandro Longhi.

Per il momento, in ogni caso, il Venezia è intenzionato a proseguire con i due interpreti del ruolo già presenti in casa: Ivan Lakicevic e Pietro Ceccaroni, quest'ultimo in campo da titolare a nell'ultimo match prima della sosta.

Molinaro, così come i pari ruolo Pasqual e Longhi, resta comunque in lizza per riempire il vuoto lasciato dall'infortunio di Felicioli. Abbandonando così la sgradita categoria degli svincolati e tornando a essere un calciatore vero.