Calciomercato, ufficiale l'addio di Sergi Samper al Barcellona: giocherà in Giappone

Sergi Samper dice ufficialmente addio al Barcellona per volare in Giappone al Vissel Kobe, dove ritroverà Andres Iniesta.

Al Barcellona è nato e cresciuto, senza però raggiungere i traguardi prefissati: Sergi Samper è stato a lungo una delle promesse più in vista della cantera blaugrana, incapace di lasciare il segno tra i grandi.

Dopo una vita passata in Catalogna, il centrocampista spagnolo lascia i blagurana, come confermato dal comunicato emesso nella giornata odierna.

"Il Barcellona e Sergi Samper hanno raggiunto un accordo per la rescissione del contratto. Martedì 5 marzo il giocatore terrà una conferenza stampa alle ore 13.00. Il club esprime pubblicamente la propria gratitudine a Sergi Samper per il suo impegno e la sua dedizione e gli augura buona fortuna per il futuro".

Secondo 'Sport' la sua prossima destinazione sarà il Giappone, nello specifico il Vissel Kobe. Squadra nella quale attualmente milita un altro grande ex del Barcellona, Andres Iniesta.

Sergi Samper è reduce da due prestiti a Granada e Las Palmas nelle stagioni 2016/2017 e 2017/2018: in entrambi i casi è stato allenato dal suo estimatore Paco Jemez, che nelle Canarie non ha potuto goderselo appieno per colpa di un infortunio.

In seguito è tornato alla casa madre dove è stato impiegato da Valverde solo nella mezz'ora finale del primo match di Coppa del Re, vinto per 1-0 sul campo della Cultural Leonesa.