Calciomercato, ufficiale il prestito al Monza di Matheus Paquetà

Fratello maggiore del neomilanista Lucas, Matheus Paquetà si unirà in prestito al Monza fino al termine della stagione: era in prova da due settimane.

Nuovo rinforzo di mercato per il Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani. Si tratta di Matheus Tolentino Coelho de Lima, meglio noto come Matheus Paquetà, fratello maggiore dell'ultimo acquisto in casa Milan, Lucas.

Dopo aver svolto due settimane di allenamenti con la squadra lombarda presso il centro sportivo Monzello, l'attaccante brasiliano si è unito ufficialmente in prestito ai brianzoli fino al 30 giugno 2019.

Classe 1995, Paquetà arriva dal Tombense FC, club che milita nella serie C brasiliana. Grazie alla vicinanza tra la città di Monza e quella di Milano, il giocatore potrà restare vicino al fratello Lucas, condividendo così la loro prima esperienza italiana.