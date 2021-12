Il Barcellona si regala Ferran Torres: ufficiale l'arrivo dal Manchester City

Un colpo da 55 milioni di euro più bonus per rialzare le sorti di una stagione nata male. Ferran Torres è un nuovo giocatore del Barcellona, che ha ufficialmente annunciato il suo arrivo dal Manchester City.

Ferran Torres has left Manchester City and completed a permanent move to Barcelona. #ManCity — Manchester City (@ManCity) December 28, 2021

L'accordo tra il Manchester City e il Barcellona è stato raggiunto qualche giorno fa. L'iniziale richiesta degli inglesi era di 70 milioni di euro, ma l'intesa è stata infine trovata a 55 più 10 milioni di bonus. Ieri mattina l'attaccante della Nazionale spagnola si è sottoposto con successo alle visite mediche di rito. E ora è finalmente pronto a mettersi a disposizione di Xavi.

Ferran Torres è il secondo rinforzo del mercato invernale del Barcellona dopo il ritorno di Dani Alves. L'attaccante valenciano ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026: inserita nell'accordo una clausola rescissoria da 1 miliardo di euro.

Un nuevo jugador para el #DreamTeen.



Jugador de presente y de futuro. pic.twitter.com/XfpFol1OwS — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 28, 2021

L'ormai ex calciatore del Manchester City sarà presentato alla stampa lunedì 3 gennaio al Camp Nou e potrebbe fare il suo esordio ufficiale con la maglia del Barcellona nella sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa del Re in casa del Linares Deportivo mercoledì 5 gennaio. In Liga, invece, il debutto potrebbe arrivare sabato 8 nel match a Granada, ma solo nel caso in cui il club catalano riuscirà a sistemare la questione legata agli ingaggi e rientrare tetto massimo salariale imposto dal massimo campionato spagnolo.

Arrivato nell'estato 2020 dal Valencia per 25 milioni di euro più 12 di bonus. Il 22enne lascia il Manchester City dopo una stagione e mezza, in cui ha collezionato 16 goal in 43 presenze. Dopo un anno e mezzo, Ferran Torres torna in Spagna, ma questa volta per vestire la maglia del Barcellona. Una nuova avventura alle porte per il calciatore iberico, che sarà subito a disposizione di Xavi.