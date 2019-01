Calciomercato Udinese, Zeegelaar in prestito: arriva dal Watford

Marvin Zeegelaar diventa ufficialmente un calciatore dell'Udinese. Arriva in prestito fino a giugno dal Watford.

Dopo aver annunciato l'acquisto di Okaka, l'Udinese fa il bis con il comunicato su Marvin Zeegelaar. Anche lui, come l'attaccante, arriva dal Watford, squadra proprietaria della stessa famiglia Pozzo.

"Udinese Calcio comunica di aver acquistato - con la formula del prestito fino al 30 giugno 2019 - il difensore olandese Marvin Zeegelaar". L'articolo prosegue qui sotto

Marvin Zeegelaar è un difensore olandese, classe 1990. Gioca sulla fascia sinistra, può ricoprire sia il ruolo di terzino, che quello di esterno più avanzato. In un modulo con la difesa a tre, che spesso ha usato Nicola, è ideale per ricoprire tutta la fascia sinistra.

Da qui fino al termine della stagione sarà sicuramente utile alla causa dell'Udinese, magari per trovare una salvezza quanto prima possibile.

In questa stagione di Premier League, con la maglia del Watford, Zeegelaar non ha totalizzato nemmeno una presenza, non rientrando nei piani di Javi Garcia.