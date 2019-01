Calciomercato Udinese, ufficiale l'arrivo di Okaka: prestito fino a giugno

Nuova avventura in Italia per Stefano Okaka: l'Udinese ha ufficializzato l'acquisto in prestito fino a giugno dal Watford dell'attaccante.

Ritorno in Serie A per Stefano Okaka. L'Udinese, con un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito, ha comunicato l'acquisto in prestito dell'attaccante del Watford. Okaka vestirà la maglia bianconera fino al prossimo 30 giugno 2019.

Vecchia conoscenza del calcio italiano, avendo vestito, tra le altre, le maglie di Roma e Sampdoria, Okaka all'Udinese spera di poter scendere in campo con maggiore continuità. Ritrovando così anche il feeling con il goal.

In questa stagione al Watford, il classe 1989 di Castiglione del Lago ha infatti collezionato solamente due presenze in Premier League e una in EFL Cup, non riuscendo mai a segnare. Una tendenza che Okaka vorrebbe invertire, visto che in passato ha già dimostrato di poter dire la sua in Serie A.