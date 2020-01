Calciomercato Udinese, spunta Dodò per la sinistra: contatti con la Sampdoria

L'Udinese cerca un nuovo esterno sinistro e pensa all'ex Roma e Inter Dodò, tornato dal prestito al Cruzeiro e di proprietà della Sampdoria.

Le ultime due vittorie di fila hanno risollevato una situazione che si stava facendo preoccupante: l' torna ora sul mercato per puntellare la rosa e proseguire la stagione con maggiore tranquillità. Per la fascia sinistra il nome nuovo è quello di Dodò, ex terzino di e .

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Secondo quanto riferito dal 'Messaggero Veneto', la dirigenza bianconera sta sondando il terreno per il giocatore classe '92, reduce dal prestito al Cruzeiro e appena tornato alla , che ne detiene il cartellino.

Dodò si appresta dunque a vivere una nuova avventura in dopo aver giocato 29 gare con la maglia dell'Inter e 35 con quella della Roma, senza però lasciare il segno in entrambe le società. Un giocatore in cerca di rilancio dopo la discreta esperienza in patria: il club friulano è pronto a dargli questa nuova occasione.