Calciomercato Udinese, Machis in prestito al Cadice: è ufficiale

Darwin Machis saluta l’Udinese per approdare al Cadice. Operazione chiusa sulla base di un prestito con possibile obbligo di riscatto.

L’Udinese si conferma una delle società più attive nel corso di questa sessione di calciomercato invernale e chiude un’altra operazione, la sesta in uscita. Si è infatti chiusa, almeno per il momento, l’avventura italiana di Darwin Machis.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L'articolo prosegue qui sotto

L’attaccante venezuelano, che era arrivato la scorsa estate ad Udine dal Granada, si è infatti trasferito al Cadice, club che milita nella seconda divisione spagnola, con la formula del prestito, al quale potrà poi eventualmente aggiungersi anche l’obbligo di riscatto.

MERCADO | Darwin Machís refuerza el ataque cadista. ¡Bienvenido @darwin_machis!



+ INFO https://t.co/RepZrmIUDs pic.twitter.com/ihjXs7T2hf — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) 29 gennaio 2019

A confermarlo, è stato lo stesso club iberico attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale.

“Il Cadiz Club de Futbol e l’Udinese Calcio hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Darwin Machis fino al termine della stagione con un obbligo di acquisto in caso di promozione. Il giocatore Venezuelano, arriva nella compagine amarilla dopo essere stato un grande protagonista della passata stagione di LaLiga123, quando è riuscito a segnare 14 reti con la maglia del Granada”.

Per Machis, che ha già superato le visite mediche e che mercoledì si unirà ai suoi nuovi compagno, si tratta della quinta avventura in Spagna visto che, oltre alla maglia del Granada, ha vestito anche quelle di Hercules, Leganes ed Huesca.

Nel corso della sua avventura all’Udinese, ha disputato 13 partite in Serie A senza trovare la via del goal, alle quale va aggiunta quella giocata in Coppa Italia contro il Benevento nella quale riuscì a trovare la sua unica rete italiana.