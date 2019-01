Calciomercato Udinese, Huddlestone colpo a sorpresa: l'ex Tottenham in arrivo

Centrocampista classe 1986, attualmente al Derby County, potrebbe arrivare all'Udinese come acquisto last minute.

Okaka, De Maio, Zeegelaar, Katuma. L'Udinese non ha fatto faville nel calciomercato invernale, aggiustando però alcuni problemi esistenti, aggiungendo alla rosa di Iachini ottime alternative in attacco e in difesa. E il centrocampo? Potrebbe essere completato proprio sul gong con Tom Huddlestone.

Centrocampista d'esperienza, con un passato al Tottenham e grossa esperienza in Premier League, dal 2017 è al Derby County, squadra con cui l'Udinese ha trattato nella giornata odierna, così da regalare a Nicola anche un innesto in più in mezzo.

Huddlestone conta anche diverse presenze con la Nazionale inglese, dopo aver ottenuto il bronzo agli Europei Under 21 del 2012. Per anni è stato importante colonna del Tottenham, tanto da aver giocato ben otto stagioni con la casacca degli Spurs. Dunque la cessione all'Hull e quindi al Derby.

Mediano e interno di centrocampo, Huddlestone in carriera ha ricoperto anche il ruolo di centrale, per esigenza massima del suo club. All'Udinese giocherebbe ovviamente in mezzo, contendendo il posto agli attuali imprescindibili dell'Udinese.

La cessione di Huddlestone all'Udinese è legata all'arrivo di King dal Derby County, che dovrebbe chiudersi nelle prossime ore. Il termine del calciomercato, non solo quello italiano, è sempre più vicino: tutti di corsa per poter ottenere gli ultimi affari e non provare rimpianti fino alla prossima sessione.