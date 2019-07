Calciomercato Udinese, è fatta per Cristo Gonzalez dal Real Madrid

L'Udinese ha chiuso il colpo Cristo Gonzalez con il Real Madrid: martedì sarà in Italia, i Blancos si riservano il diritto di recompra.

L' sta per piazzare un grande colpo di prospettiva. Il club friulano, secondo quanto riferisce 'Marca', ha infatti chiuso l'operazione Cristo Gonzalez con il .

L'attaccante è stato il bomber della formazione Castilla nella passata stagione, visto che ha segnato 21 goal in Segunda Divisiòn B (la Serie C spagnola) più una rete in 4 presenze con la prima squadra dei Blancos.

I friulani lo acquistano a titolo definitivo dietro un piccolo corrispettivo che sarà pagato al club spagnolo, un milione e mezzo di euro, ma i Blancos si riservano il diritto di riacquisto e il diritto di prelazione.

Il giocatore classe 1997 è atteso in già nella giornata di martedì per sostenere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà ai friulani.