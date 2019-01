Calciomercato Udinese, Balic in prestito al Fortuna Sittard

Andrija Balic lascia l'Udinese: ufficiale il suo passaggio in prestito fino a giugno agli olandesi del Fortuna Sittard.

L'addio era nell'aria, ora c'è anche l'ufficialità: Andrija Balic lascia l'Udinese, seppur in maniera temporanea per approdare in Olanda dove indosserà la maglia del Fortuna Sittard.

A darne l'annuncio è stata la società olandese che ha raggiunto un accordo con i friulani per il trasferimento in prestito fino al prossimo 30 giugno del giovane centrocampista croato.

DONE DEAL!



Andrija Balic komt de rest van het seizoen op huurbasis uit voor Fortuna Sittard.



Welkom Andrija! 🤝



#SamenNaoVeure #WelcomeAndrija pic.twitter.com/U9kMAbNWqx — Fortuna Sittard (@FortunaSittard) January 24, 2019

Balic ha espresso tutta la sua soddisfazione per questa operazione ai microfoni del sito ufficiale del Fortuna Sittard.

"Dopo l'infortunio non ero più una delle prime scelte all'Udinese con il nuovo allenatore. In Italia si pensa principalmente a difendere, lo stile di gioco del Fortuna è migliore per esaltare le mie caratteristiche. Ho visto giocare la squadra contro il Feyenoord e sono rimasto piacevolmente sorpreso. Sono giovane e voglio giocare, posso aiutare il club e il club può aiutare me".

Per Balic, una prima parte di stagione da dimenticare: prima l'infortunio al bicipite femorale, poi sole quattro presenze in Serie A, spalmate su un totale di appena ventitre minuti. Un gettone anche in Coppa Italia nel ko maturato col Benevento al quarto turno.

Il Fortuna Sittard è undicesimo in Eredivisie: con un Balic in più proverà ad ottenere una salvezza tranquilla, magari cercando di innalzare l'asticella per raggiungere un posto nella prossima Europa League.