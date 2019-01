Calciomercato Udinese, ad un passo l'arrivo di De Maio dal Bologna

De Maio ad un passo dal diventare un nuovo giocatore dell'Udinese: arriverà in prestito con obbligo di riscatto in base al numero di presenze.

L'Udinese sta per mettere a disposizione del tecnico Nicola un nuovo difensore. Si tratta del classe 1987 Sebastien De Maio, di proprietà del Bologna (contratto attualmente in scadenza nel giugno del 2021).

Guarda su DAZN oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B: attiva ora il tuo mese gratuito!

Secondo quanto riportato da Sky Sport la dirigenza felsinea e quella friulana hanno trovato l'accordo per il trasferimento del giocatore in prestito con obbligo di riscatto fissato al raggiungimento di un determinato numero di presenze. Mancano solo alcuni dettagli per ufficializzare l'affare.

A proposito di presenze, nella stagione in corso sotto la gestione Inzaghi il difensore francese ha collezionato solamente 6 apparizioni, tutte da titolare.