Tottenham, Clarke ufficiale: primo acquisto dopo 517 giorni, ma resta al Leeds

Il torna a muoversi sul mercato e lo fa dopo aver assistito da semplice spettatore alle ultime due sessioni. Gli Spurs si sono infatti assicurati l’ala classe 2000 Jack Clarke che però, almeno per il momento, non si trasferirà a Londra.

A confermarlo è stato il club attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale.

We are delighted to announce the signing of Jack Clarke from United.



He has agreed a contract with the Club until 2023 and will return to the Championship side on loan for the 2019/20 season.



Get the latest on our Spurs Official app