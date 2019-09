Calciomercato Torino, salta Millico al Chievo: contratto depositato fuori tempo massimo

Salta incredibilmente il passaggio in prestito di Millico dal Torino al Chievo: contratto depositato dopo le 22 e quindi fuori tempo massimo.

Contratto depositato fuori tempo massimo e affare ufficialmente saltato. Succede anche questo negli ultimi minuti di calciomercato. Per informazioni chiedere a e , società che non sono riuscite a finalizzare il passaggio di Vincenzo Millico in Veneto.

Capocannoniere la scorsa stagione del campionato Primavera 1 con 24 goal in 22 partite, nonché debuttante in con la maglia del Torino contro l' nel febbraio scorso, l'attaccante piemontese avrebbe dovuto unirsi in prestito al Chievo per continuare la sua crescita in Serie B.

Trovato l'accordo, le due società hanno infatti depositato i documenti salvo poi scoprire che il tempo era scaduto (i documenti sono arrivati qualche minuto dopo le 22.00).

Nulla di fatto dunque, con il giovane 2000 che resterà al Torino almeno fino al prossimo gennaio. Poi ci sarà una nuova finestra di mercato e tutto potrà di nuovo accadere.