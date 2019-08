Calciomercato Torino, Pione Sisto nuovo nome: è l'alternativa a Verdi

Il Torino continua a puntare Verdi come priorità per l'attacco, ma la situazione di Pione Sisto potrebbe spingere i granata a puntare su di lui.

Countdown per la fine del calciomercato in . Tra pochi giorni fine agli acquisti per le squadre di , dunque spazio agli ultimi accorgimenti per migliorare le rose. Valutazioni anche in casa , con l'idea Verdi non ancora tramontata ma affiancata dal nuovo nome Pione Sisto.

Il Torino è infatti a caccia di un esterno d'attacco, capace di giocare su entrambe le fasce o ricoprire il ruolo di trequartista: classe 1995, Pione Sisto può essere il profilo giusto per la squadra di Mazzarri. Attualmente al Vigo, non sembra essere incedibile per il team spagnolo.

Destro, ma abituato a giocare sulla fascia mancina, non è la priorità assoluta per l'attacco del Torino, visto come Verdi rimane l'idea prioritaria dei granata. Fran Escribà, tecnico del Celta, l'ha escluso dall'ultima giornata di ed ora la sua cessione appare decisamente probabile.

Pione Sisto, danese, ha comunque estimatori in diversi campionati europei e l'addio al non significherebbe per forza un arrivo al Torino. Davanti però a nuove difficoltà nell'arrivare a Verdi, il profilo del 24enne ex Midtjylland diverrebbe priorità per la società di Cairo.