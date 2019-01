Calciomercato: Torino, Parma e Frosinone puntano Jesé

Torino, Parma e Frosinone incontreranno l'agente di Jesé a Milano per capire se c'è margine di trattativa con il PSG.

Jesé Rodriguez vuole rilanciare la sua carriera dopo le ultime deludenti stagioni. E per farlo potrebbe approdare in Serie A.

Secondo 'As', infatti, ci sarebbero tre club italiani sulle sue tracce: Parma, Torino e Frosinone, che incontreranno il suo agente Gines Carvajal nei prossimi giorni a Milano.

Il PSG ha tutta l'intenzione di privarsi di Jesé, che non rientra nei piani di Tuchel (zero minuti in stagione) e percepisce uno stipendio non indifferente, tuttavia bisogna trovare una formula che sia sostenibile economicamente per le squadre interessate.

Un prestito secco sarebbe la soluzione più conveniente (magari con parte dell'ingaggio pagata dal PSG), come del resto è già succeso nelle ultime due sessioni invernali, quando Jesé si è trasferito al Las Palmas prima e allo Stoke City poi.