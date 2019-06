Calciomercato Torino, Milinkovic-Savic allo Standard Liegi: prestito con diritto di riscatto

Accordo definito tra Torino e Standard Liegi per il prestito con diritto di riscatto di Vanja Milinkovic-Savic, che saluta la Serie A.

La notizia era nell'aria già da qualche giorno ma ora è arrivato l'annuncio ufficiale: Vanja Milinkovic-Savic lascia la , il cede il suo portiere allo Standard Liegi in prestito con diritto di riscatto, come confermato dallo stesso club belga.

Questo l'annuncio apparso sul sito del club:

"Standard Liegi, Torino FC e Vanja Milinkovic-Savic hanno raggiunto un accordo: il portiere serbo arriva in prestito al nostro club per questa stagione 2019-2020 (con possibilità di riscatto). Nato il 20 febbraio 1997 (22 anni) a Ourense, Vanja ha iniziato la sua carriera professionale presso l’FK Vojvodina nel 2014. Dopo una stagione in , a Lechia Gdańsk, gioca in dal 2017 (Torino FC, , )".

Milinkovic-Savic non è mai riuscito a imporsi come titolare nel nostro calcio: soltanto 4 le presenze con la maglia del Torino, tre con la SPAL e 8 con l'Ascoli: il gigante serbo cerca ora più minutaggio in un campionato con meno pressioni.