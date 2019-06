Calciomercato Torino, Bonifazi è granata: esercitato il controriscatto dalla SPAL

Il Torino ha comunicato di aver esercitato il diritto di controriscatto dalla SPAL per Kevin Bonifazi, precedentemente riscattato dai ferraresi.

Colpo in entrata del che si assicura un prospetto importante per la difesa: è ufficiale il ritorno in Piemonte di Kevin Bonifazi, classe 1996 che ha giocato l'ultima stagione in prestito alla con ottimi risultati a livello individuale.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Nella giornata di mercoledì, la società ferrarese aveva esercitato il diritto di riscatto con un 'ma': il Torino si riservava di decidere in merito a un eventuale controriscatto, fatto valere proprio oggi.

Bonifazi al Toro: esercitato con la Spal il diritto di contro-opzione per il difensore centrale # SFT https://t.co/Qbo7vUhflG — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) June 20, 2019

"Il Torino Football Club comunica di aver esercitato con la SPAL il diritto di contro-opzione per il calciatore Kevin Bonifazi".

Bonifazi ha così cambiato due maglie nel giro di nemmeno 24 ore: la prossima stagione sarà agli ordini di Walter Mazzarri che lo avrà a disposizione come sostituto di Emiliano Moretti, da poco ritiratosi dopo sei stagioni in maglia granata.

Per il 23enne (impegnato agli Europei Under 21 con l' ) l'occasione di esplodere definitivamente: magari in , se il Torino dovesse prendere il posto del che viaggia verso l'esclusione nell'ottica del Financial Fair Play.