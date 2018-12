Calciomercato, Squinzi blinda Sensi: "Milan e Inter non possono spendere"

Non sarà Stefano Sensi il rinforzo per il centrocampo di Milan e Inter sul calciomercato di gennaio. Questo almeno secondo le dichiarazioni rilasciate dal patron del Sassuolo a 'Sky Sport'.

" Da quello che leggo sia l’Inter che il Milan non possono fare mercato liberamente : hanno dei vincoli. Comunque Sensi rimane al Sassuolo ”.

Un presa di posizione chiara da parte di Squinzi che ricorda gli impegni presi con l'UEFA dalle due milanesi riguardo al rispetto delle regole imposte dal Fair Play Finanziario.

Il Sassuolo invece non ha di questi problemi tanto che Squinzi esclude categoricamente anche la partenza di altri big, a iniziare da Domenico Berardi.

"Il nostro intento è quello di non vendere alcun giocatore nel corso del mercato di gennaio. Domenico sta tornando ai suoi livelli. Non segnava da un po’: domenica ha fatto un bel goal, finalmente, col suo piede buono. Sono convinto che d’ora in poi farà un grande campionato".