Calciomercato Spartak Mosca, Tedesco è il nuovo allenatore: è ufficiale

Domenico Tedesco è il nuovo allenatore dello Spartak Mosca: l'ex Schalke 04 ha firmato un contratto con il club russo fino al 2021.

Esattamente sette mesi dopo l'esonero dallo 04, Domenico Tedesco torna ad allenare. Il tecnico italotedesco è infatti il nuovo allenatore dello .

Ad annunciarlo è stato lo stesso club russo con una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito e nella quale ha spiegato di aver messo sotto contratto Tedesco fino al 2021.

⚡ Доменико Тедеско – новый главный тренер «Спартака»



Совет директоров ФК «Спартак-Москва» принял решение о назначении новым главным тренером команды Доменико Тедеско.



Соглашение между Тедеско и «Спартаком» рассчитано до лета 2021.



Подробнее: https://t.co/YvYmax1wKq#Тедеско — FC Moscow (@fcsm_official) October 14, 2019

Il suo compito ora sarà quello di risollevare una squadra in difficoltà, come dimostra l'attuale decimo posto nella Premier League russa e il fatto che le ultime cinque gare abbiano portato solo sconfitte.

Una sfida affascinante per un tecnico che era già riuscito a entusiasmare nella sua prima parentesi allo Schalke 04 e che ora vuole dimostrare di poter fare la differenza anche in . Per Tedesco questa sarà anche la prima avventura fuori dalla come allenatore.