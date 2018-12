Calciomercato SPAL, Viviano ha detto sì: si attende lo Sporting

Dopo una prima parte di stagione da comparsa allo Sporting, Emiliano Viviano vuole tornare in Serie A. C'è il forte pressing della SPAL.

Emiliano Viviano potrebbe già tornare in Serie A, dopo soltanto cinque mesi trascorsi allo Sporting CP in Portogallo. L'avventura con i biancoverdi non è mai decollata e, probabilmente, finirà presto.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', la SPAL sta seriamente pensando all'acquisto di Emiliano Viviano. Allo Sporting è praticamente un fantasma, avendo giocato solo nel pre-campionato.

L'ex portiere della Sampdoria è stato acquistato dal vecchio presidente Bruno de Carvalho sotto consiglio di Sinisa Mihajlovic. Poi la rivoluzione allo Sporting ha mandato via sia il presidente che l'allenatore.

Viviano è sceso nelle gerarchie e adesso vuole tornare in Italia. La SPAL ha già incassato il benestare del portiere italiano, adesso si aspetta la risposta dello Sporting. Come riportato da 'Sky Sport'.