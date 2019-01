Calciomercato SPAL, ufficiali gli arrivi di Regini e Jankovic dal Partizan

La SPAL ha comunicato di avere preso in prestito dalla Sampdoria il difensore Vasco Regini. Preso anche dal Partizan il serbo Marko Jankovic.

Nuovo rinforzo in difesa per la SPAL in queste ultime ore di calciomercato. Arriva in prestito dalla Sampdoria Vasco Regini.

Questo il comunicato emesso al riguardo, all'interno del quale si specifica che il giocatore arriva in prestito con diritto di riscatto.

"S.P.A.L. srl comunica di aver acquisito dalla U.C. Sampdoria a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2019 con opzione in favore del club biancazzurro, le prestazioni sportive del difensore Vasco Regini".

E' arrivato il comunicato ufficiale anche da parte della Sampdoria, con la quale non è mai sceso in campo (solamente due presenze con la Primavera).

"L’U.C. Sampdoria comunica di aver ceduto a titolo temporaneo con diritto di opzione alla SPAL i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Vasco Regini".

Nel finale la società ferrarese ha anche depositato in Lega il contratto del giocatore serbo Marko Jankovic, che arriva dal Partizan Belgrado. E' stato acquistato a titolo definitivo.