Calciomercato SPAL, ufficiale la cessione di Everton Luiz al Real Salt Lake

Everton Luiz è stato ceduto dalla SPAL a titolo temporaneo con diritto di riscatto al Real Salt Lake.

Dopo aver ufficializzato l'arrivo di Viviano, la SPAL nella stessa giornata rende nota la cessione del centrocampista brasiliano Everton Luiz.

Il giocatore si traferisce in prestito con diritto di riscatto alla compagine statunitense del Real Salt Lake.

"SPAL srl comunica di aver ceduto al Real Salt Lake, a titolo temporaneo fino al 31 dicembre 2019, le prestazioni sportive del calciatore Everton Luiz Guimarães Bilher. L’accordo prevede il diritto di riscatto da parte della società statunitense. SPAL ringrazia il calciatore per il contributo fornito nell’anno trascorso a Ferrara, augurandogli le migliori fortune professionali".

Everton Luiz ceduto a titolo temporaneo alla società statunitense Real Salt Lake https://t.co/F2rYyJrNjs — SPAL (@spalferrara) 7 gennaio 2019

Nella stagione in corso Everton Luiz ha collezionato 10 presenze in campionato e 2 in Coppa Italia. La sua esperienza italiana si conclude così dopo un anno: era arrivato nel gennaio del 2018 dal Partizan Belgrado.