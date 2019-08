Calciomercato SPAL, niente Inter per Fares: si è rotto il legamento crociato

Fares ha rimediato la rottura del legamento crociato in Cesena-SPAL: stop di almeno quattro mesi, sfumano le piste Inter e Atalanta per l'algerino.

"Speriamo che per Fares non si tratti di qualcosa di grave. Il ragazzo è appena rientrato e al primo intervento gli è successo qualcosa al ginocchio". Così Leonardo Semplici aveva commentato a caldo l'infortunio occorso giovedì nell'amichevole vinta per 3-2 dalla sul Cesena a Mohamed Fares.

Un speranza spazzata via però ora dagli ultimi aggiornamenti, con 'Sky Sport' che parla di rottura del legamento crociato per il centrocampista algerino. Uno stop di almeno quattro mesi dunque, con la SPAL che si ritrova così ora con un giocatore indisponibile e non più appetibile in chiave mercato.

Il club ferrarese stava infatti pensando alla possibile cessione di Fares, come dichiarato direttamente da Semplici in un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport' nei giorni scorsi. Sul nazionale algerino era forte l'interesse di e , club che vedevano in lui un rinforzo sul quale scommettere.

Scenari ormai sfumati, con Fares costretto ora a dare inizio a un lungo processo di recupero dall'infortunio. L'obiettivo adesso è quello di tornare disponibile per la SPAL il prima possibile.