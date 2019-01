Calciomercato SPAL, Everton Luiz saluta la Serie A: giocherà nella MLS

Protagonista della SPAL nella passata stagione, Everton Luiz sta per lasciare la squadra di Ferrara per trasferirsi negli Stati Uniti.

Non solo trasferimenti interni, verso la Serie B o l'Europa. C'è chi lascerà il continente per proseguire la propria carriera. Everton Luiz, centrocampista della SPAL, sta per lasciare Ferrara e la Serie A per giocare a Salt Lake City e dunque nella MLS nord-americana.

Tra i migliori giocatori della SPAL nella passata seconda parte di stagione, Everton Luiz, classe 1988 brasiliano, ha perso da qualche settimana il posto da titolare a Ferrara, rimanendo in panchina in maniera costante senza più vedere il campo. Addio scritto e destinazione oramai conclamata, quella nello Utah.

Come evidenzia Sky Sport, Everton Luiz andrà a giocare per il Salt Lake City in prestito oneroso: la SPAL lo cederà in maniera temporanea fino al 31 dicembre 2019, con diritto di riscatto, e non obbligo, per la stagione successiva di MLS.

Neanche 500 i minuti giocati da Everton Luiz in questa stagione, comprese due presenze in Coppa Italia. Con Semplici si è rotto qualcosa nel 2018/2019 e l'ex giocatore del Palmeiras ha puntato per un ritorno in America, seppur in quella del Nord.

Anche senza Everton Luiz del resto la SPAL ha comunque un centrocampo folto su cui puntare, da Missiroli a Schiattarella, passando per Valdifiori e Kurtic, giocatori d'esperienza o desiderosi di rilancio dopo annate in panchina, ma comunque in Serie A.

Se Everton Luiz lascia la SPAL, Viviano sarà il suo nuovo portiere: tutto confermato a Ferrara e ormai ex estremo difensore dello Sporting Lisbona alle visite mediche.