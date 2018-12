Calciomercato, Solskjaer traghettatore del Manchester United: è ufficiale

José Mourinho rappresenta già il passato in casa Manchester United: il club inglese ha nominato Ole Gunnar Solskjaer come nuovo allenatore della squadra.

Guarda su DAZN oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B: attiva ora il tuo mese gratuito!

Solskjaer farà da traghettatore, allenando Pogba e compagni fino al termine della stagione: in panchina sarà affiancato da Mike Phelan, Michael Carrick e Kieran McKenna.

We can confirm that Ole Gunnar Solskjaer has been appointed as caretaker manager until the end of the 2018/19 season.



He will be joined by Mike Phelan as first-team coach, together with Michael Carrick and Kieran McKenna. #MUFC — Manchester United (@ManUtd) 19 dicembre 2018