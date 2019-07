Calciomercato Siviglia, Ianis Hagi vicino: "Firmerà nei prossimi giorni"

Ianis Hagi, ex Fiorentina e protagonista dell'Europeo Under 21, vicino al Siviglia: "Firmerà nei prossimi giorni, a meno di cose clamorose".

Tra i protagonisti dell'Europeo Under 21 appena concluso c'è stato sicuramente Ianis Hagi, classe 1998 e figlio del più noto (almeno fino ad oggi) padre Gheorghe.

Proprio quest'ultimo ha confermato che Ianis, ex , potrebbe presto lasciare la Romania per approdare nella spagnola con la maglia del .

"Se non accadrà nulla di straordinario mio figlio firmerà per il Siviglia nei prossimi giorni. Al momento il denaro non è la cosa più importante, ciò che conta è prendere la decisione migliore per il suo futuro calcistico".

Nella competizione appena conclusa (Romania sconfitta in semifinale dalla ) Hagi ha messo a segno due goal e collezionato 1 assist. In per lui con la maglia della Fiorentina solamente due apparizioni prima di andare via nel gennaio del 2018.