Calciomercato, Sinkgraven al Bayer Leverkusen: affare fatto

Tra i protagonisti dell'Ajax contro la Juventus, Sinkgraven giocherà in Bundesliga nella prossima stagione: manca solo l'ufficialità.

De Jong è approdato al , De Ligt è conteso dalle più grandi squadre d'Europa e le speranze di vederlo ancora ad Amsterdam solo ridotte al lumicino. Con il probabile addio di Van de Beek e l'imminente cessione di Daley Sinkgraven, l' continua a cedere i suoi giovani migliori dopo una stagione da urlo.

Da due decenni del resto l'Ajax manda avanti il proprio progetto in questo modo, scovando nuovi talenti nelle proprie giovanili per poi rivenderli a cifre pazzesche continuando però ad essere competitiva in e negli ultimi tempi nuovamente anche in Europa.

Il prossimo a salutare sarà Daley Sinkgraven, 24enne entrato in campo dopo pochi minuti nella gara decisiva contro la allo Stadium: al posto di Mazraoui ha giocato una gara attenta e senza errori una volta preso il ritmo, entrando di diritto tra le sorprese della gara.

Il suo destino è in , precisamente al . Manca solo l'ufficialità, che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, per l'addio di Sinkgraven ad Amsterdam: giocherà in previo pagamento di cinque milioni di euro. Affare low cost ma di sicuro impatto.

Grazie al quarto posto nell'ultimo campionato tra l'altro il Bayer Leverkusen giocherà la prossima stagione di : Sinkgraven ha accumulato una buona esperienza tra i due tornei europei e potrebbe essere un'importante arma in più nella prossima annata.

Terzino, ala sinistra ma anche interno di centrocampo in caso di necessità, Sinkgraven è stato fermo a lungo per un infortunio al ginocchio all'inizio della scorsa stagione: perso il posto da titolare, è tornato nel momento migliore per festeggiare in Olanda e crescere come giocatore e persona in Champions.