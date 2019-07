Calciomercato Sassuolo, Scamacca in prestito all'Ascoli: è ufficiale

Il Sassuolo ha ceduto l'attaccante Gianluca Scamacca, protagonista dei Mondiali Under 20, all'Ascoli in Serie B: trasferimento a titolo temporaneo.

Movimento in uscita per il di Roberto De Zerbi. Il club neroverde inizia a sfoltire l'affollato reparto offensivo, e ha annunciato la cessione a titolo temporaneo del giovane attaccante Gianluca Scamacca all', in Serie B.

"L’Unione Sportiva Sassuolo Calcio comunica di aver completato la seguente operazione di mercato: SCAMACCA Gianluca (’99, attaccante) ceduto a titolo di prestito all'Ascoli Calcio".

Nuova avventura in Serie B, dunque per la giovane punta, per la quale evidentemente non c'è spazio al momento con la squadra di De Zerbi. Scamacca, protagonista dei Mondiali Under 20 con la maglia dell' di Nicolato, classificatasi quarta, proverà dunque ad affermarsi nel campionato cadetto con la formazione bianconera di Paolo Zanetti.

Proprio dai suoi piedi era arrivata in extremis la rete che avrebbe portato gli Azzurrini ai tempi supplementari nella semifinale contro l' , ma che è stata annullata dal VAR facendo molto discutere.

Cresciuto nelle giovanili della e poi in quelle del Eindhoven. Dopo il debutto in Serie B olandese con la seconda squadra del PSV, Scamacca è acquistato dal Sassuolo nel gennaio 2017. Con la Primavera degli emiliani vince il Torneo di Viareggio e debutta in la stagione successiva.

Quindi due esperienze in prestito alla in Serie B e al Pec Zwolle in Eredivisie, prima di rientrare alla base ed essere girato all'Ascoli.