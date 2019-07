Calciomercato Sassuolo, Obiang ufficiale: preso a titolo definitivo

L'ex centrocampista della Sampdoria torna in Italia per vestire la maglia del Sassuolo: "Sapevo che sarei tornato prima o poi".

Quattro anni dopo l'addio alla , Pedro Obiang torna in . E' infatti ufficiale l'approdo del centrocampista della Guinea Equarotiale al di De Zerbi: colpo dei neroverdi, che hanno acquisito l'ex a titolo definitivo.

Obiang si è detto soddisfatto del suo ritorno in Serie A, consapevole che prima o poi tale evento sarebbe avvenuto:

"Sapevo che prima o poi sarei tornato in . La trattativa è iniziata con la chiamata di De Zerbi ancora prima che iniziasse il mercato. Non ci credevo, poi abbiamo continuato a parlare e adesso eccomi qua".

Classe 1992, Obiang ha giocato cinque stagioni con la maglia della Sampdoria (di cui una in Serie B) prima di approdare alla Premier per 6 milioni e mezzo di euro. Ora, per nove, l'approdo al Sassuolo come rinforzo per il centrocampo.

Obiang è pronto a ripagare la fiducia del Sassuolo:

"Sono molto più maturo, d'altronde adesso ho 27 anni. Ho tanto da dare, ritroverete un giocatore diverso".

Nelle ultime settimane anche e avevano pensato ad Obiang per il proprio centrocampo: il Sassuolo si è però mosso per primo, portandolo alla corte di De Zerbi.