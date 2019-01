Calciomercato Sassuolo, Matri nel mirino del Brescia: può partire

Il goal contro il Cagliari potrebbe aver modificato il futuro di Matri, ma intanto le offerte dalla Serie B non mancano.

L'improvviso addio di Boateng potrebbe aver cambiato le carte in tavola. Da addio certo ad addio probabile. Alessandro Matri non è più titolare nel Sassuolo da tempo, ma ora De Zerbi può considerarlo maggiormente in virtù del titolare d'attacco ceduto al Barcellona. Intanto dalla Serie B le richieste fioccano.

Attualmente secondo in classifica ad un punto dalla vetta, il Brescia vuole sfruttare gli ultimi giorni di calciomercato per rinforzare la squadra in maniera decisiva e tornare così finalmente in Serie a dopo anni di grandi delusioni. Matri è uno degli obiettivi principali e il fattore Cellino potrebbe essere decisivo.

E' stato infatti Cellino a portare Matri a Cagliari, squadra in cui l'attaccante è esploso, conquistando anche la maglia della Nazionale azzurra. C'è anche la Cremonese, ma la possibilità di ritrovare il suo vecchio presidente e sopratutto lottare per la Serie A da protagonista potrebbe far breccia.

Il Sassuolo sta valutando le opzioni di calciomercato in questi giorni, ma come detto l'addio di Boateng ha riportato Matri ad una dimensione più importante in casa neroverde. Babacar ora è il titolare indiscusso, ma il suo secondo è entrato in campo contro il Cagliari siglando il 3-0 finale.

Insomma, Matri ha sfruttato l'occasione e il Sassuolo sta riconsiderando il suo futuro. Anche se lui non sembra intenzionato ad essere continuamente una seconda scelta:

"Ho ambizione, voglio giocare, i matrimoni si fanno in due: manca ancora qualche giorno di calciomercato, vediamo che succede, i matrimoni si fanno in due e la società ancora non si è fatta sentire".

Tre giorni prima del gong del calciomercato: Matri, il Sassuolo e diverse squadre di Serie B studiano la situazione. Manca poco per il verdetto.