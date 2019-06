Calciomercato Sassuolo, Lirola verso l'Atletico Madrid: costa 25 milioni

Dopo aver pubblicamente dichiarato di voler lasciare il Sassuolo, Pol Lirola può approdare nella Liga: l'Atletico Madrid è forte sul terzino.

Dopo aver fatto sapere di voler lasciare il Sassuolo, Pol Lirola potrebbe vedere la nel proprio futuro. Sul terzino spagnolo è forte l', che deve però lavorare all'accordo col club di Squinzi.

'Mundo Deportivo' parla dell'interesse dei Colchoneros per il giovane laterale destro, impegnato contro l' agli Europei Under 21, valutato 25 milioni di euro dal : l'Atletico, punta a far abbassare le pretese ai neroverdi.

Il Sassuolo, dopo averlo avuto due anni in prestito, a gennaio ha acquistato a titolo definitivo Lirola dalla per 7 milioni: ora cerca la plusvalenza, soprattutto con un Europeo alle porte che potrebbe far impennare ulteriormente il costo del cartellino.

Chissà cosa ne penserà l'Atletico, pronto a regalare a Simeone il terzino catalano classe '97 ma senza bagni di sangue: gli emiliani, però, sono da sempre bottega cara.