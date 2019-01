Calciomercato Sassuolo, ecco Lucioni: chiusura vicina col Lecce

Rinforzo in arrivo per il Sassuolo: vicina la chiusura con il Lecce per Fabio Lucioni, pronto a tornare in A. Contratto di tre anni e mezzo.

Dalla A alla B, andata e ritorno. Come nelle montagne russe. Dopo appena sei mesi, Fabio Lucioni sta per lasciare il Lecce e tornare sotto i riflettori della massima serie: è a un passo il suo arrivo al Sassuolo.

Come rivela 'Sky Sport', il club neroverde e quello giallorosso stanno per chiudere l'operazione che porterà in Emilia l'ex capitano del Benevento. Quasi limata in maniera definitiva la distanza tra domanda e offerta: l'ufficialità potrebbe arrivare già nella giornata di domani.

Lucioni, che una volta sistemato ogni dettaglio firmerà un contratto di tre anni e mezzo (dunque fino al 30 giugno del 2022), si appresta così a tornare in quella Serie A in cui ha militato per appena una stagione. O meglio, mezza stagione.

Nel 2017/18, infatti, proprio lui era finito in prima pagina per un episodio di doping costatogli inizialmente un anno di squalifica. Stop che, in seconda battuta, è stato ridotto giusto in tempo per la prima giornata di Serie B.

Ora, come detto, ad aspettare Lucioni c'è il Sassuolo. E c'è soprattutto Roberto De Zerbi, l'allenatore con il quale l'ex beneventano ha lavorato nella scorsa stagione prima di essere fermato per la questione doping. Obiettivo: sistemare una retroguardia che ha già subìto 32 goal in 19 giornate.