Calciomercato Sassuolo, Demiral in arrivo martedì: operazione in sinergia con la Juventus

Merih Demiral, difensore turco del 1998, diventerà martedì un giocatore del Sassuolo. Operazione in sinergia con la Juventus, arriva dall'Alanyaspor.

Il Sassuolo si prepara ad accogliere un giovane rinforzo per la propria difesa: secondo quanto riportato da 'Sky Sport', arriverà nei prossimi giorni in Italia il centrale turco Merih Demiral. Il classe 1998 è pronto a diventare un nuovo giocatore neroverde, dopo un'operazione condotta in sinergia con la Juventus.

Merih Demiral, 20 anni, arriva dal club turco dell'Alanyaspor, con cui sta affrontando la stagione di Super Lig. Finora tra campionato e coppa ha raccolto 19 presenze con un goal all'attivo.

Il cartellino del difensore è di proprietà dello Sporting Lisbona, che lo ha prelevato dall'Alcalenense. Cresciuto nelle giovanili del Fenerbahce, ha giocato la scorsa stagione con la squadra B dei lusitani prima di tornare in Turchia in prestito.

La stagione la proseguirà però al Sassuolo: operazione in prestito con obbligo di riscatto fissato a 7 milioni. Demiral chiuderà l'esperienza all'Alanyaspor domani, giocando contro l'Ankaragucu. Poi volerà in Italia martedì per le visite mediche e la firma.

L'operazione è stata condotta in sinergia con la Juventus, che monitorerà la crescita del turco in Italia sotto la gestione di Roberto De Zerbi.