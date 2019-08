Calciomercato Sassuolo, Defrel vicino al ritorno: prestito con obbligo di riscatto

Defrel, cercato anche da Sampdoria e Cagliari, sembra vicinissimo al ritorno al Sassuolo. Arriverà dalla Roma in prestito con obbligo di riscatto.

La strada sembra ormai tracciata, a meno di clamorosi colpi di scena dell'ultima ora Gregoire Defrel tornerà al dopo due stagioni non troppo fortunate tra e .

L'attaccante in realtà era stato cercato anche dalla stessa Sampdoria e dal , ma alla fine a spuntarla dovrebbe essere il Sassuolo che ha trovato l'accordo con la Roma.

Defrel secondo 'Sky Sport' tornerà al Sassuolo in prestito con obbligo di riscatto già fissato a 16 milioni di euro, mentre il Cagliari si consolerà con Simeone e alla Sampdoria arriverà Rigoni dallo .

L'attaccante si era trasferito dal Sassuolo alla Roma nel 2017 in prestito con obbligo di riscatto per un totale di 20 milioni più 3 di bonus, dopo una sola stagione però i giallorossi lo avevano ceduto alla Sampdoria in prestito con diritto di riscatto. Diritto che i blucerchiati hanno deciso di non esercitare.

La carriera di Defrel, quindi, riparte dal Sassuolo dove l'attaccante era esploso e dove adesso spera di rilanciarsi dopo due stagioni a dir poco sottotono.