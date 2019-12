Calciomercato Sassuolo, Boga piace al Barcellona: ma il Chelsea potrebbe riprenderselo

Sorpresa del Sassuolo, Boga è finito nel mirino del Barcellona. Il Chelsea ha però una clausola di recompra fino all'estate.

Sta supento tutti, Jeremie Boga, 22enne attaccante del in prestito dal . Non solo la , ma anche le grandi del calcio europeo, con il in prima fila per acquistare il francese nel 2020. Trattando direttamente con i Blues in caso di immediato ritorno.

Il Chelsea ha infatti un diritto di recompra da utilizzare che potrebbe utilizzare già a gennaio. Il Barcellona intanto si è mostrato interessato con il Sassuolo, con il ds Carnevali che ha incontrato i blaugrana in occasione della sfida di tra i catalani e l' .

Barcellona e Sassuolo sono in ottimi rapporti nelle ultime stagioni, basti pensare a Marlon e Boateng, il primo in neroverde e il secondo, qualche mese fa, in blaugrana. Se Valverde dovesse scegliere lui come alternativa per l'attacco, allora un trasferimento invernale potrebbe già essere possibile.

Boga vale circa 25 milioni, una cifra decisamente alla portata del Barcellona, ma che il Chelsea potrebbe aumentare davanti ad una sfrenata richiesta del club spagnolo. Ci pensa, la società di Bartomeu, che intanto sta valutando anche l'acquisto di Vela, capocannoniere della ed ex .

La cifra di recompra del Chelsea è di appena 4 milioni di euro, che porterebbe una grossa plusvalenza a gennaio. Se il Barcellona dovesse puntare su altri, vedi Vela, allora un suo ritorno a Londra potrebbe saltare e il Sassuolo avrebbe per le mani un tesoro fino a giugno, periodo di calciomercato in cui Boga difficilmente non partirà.

Il Chelsea può nuovamente acquistare dal prossimo gennaio: gli obiettivi per il 2020 sono d'elite, ma se non dovessero andare in porto nelle prossime settimane, allora la possibilità di riportare Boga a casa per confermarlo come giocatore Blues aumenterebbero sensibilmente. Occhi aperti.