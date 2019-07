Calciomercato Sassuolo, Boateng non torna: "Probabilmente resterà in Liga"

Il dg Carnevali rivela: "Penso che il Barcellona riscatterà Boateng e lo girerà a un'altra spagnola. Caputo adatto per noi, Babacar può andare via".

Dopo aver ufficializzato l'arrivo di Sala dall' e la permanenza di Rogerio, il non si ferma. Il mercato prosegue, tra possibili entrate, uscite e addii definitivi. Tra questi ultimi, quello di Kevin-Prince Boateng: quasi impossibile, come rivela a 'gazzetta.it' il dg Giovanni Carnevali, rivedere il ghanese in Emilia.

"Non credo, difficile. Penso che il lo riscatterà e forse lo girerà ad un’altra squadra spagnola: probabilmente resterà in ".

In entrata, i nomi forti sono quelli di due empolesi: Ciccio Caputo in attacco, Hamed Traoré a centrocampo con l'aiuto della . E Carnevali non fa nulla per nascondere lo stato delle due trattative.

“Caputo è adatto al nostro sistema di gioco, su Traoré siamo molto fiduciosi ma se succedesse lo vorremmo non in prestito secco ma con un diritto o un obbligo di riscatto perché noi lavoriamo così: progettiamo per crescere”.

Se Boateng non tornerà, se Caputo è destinato ad arrivare, la coppia Boga-Berardi non dovrebbe muoversi da Sassuolo.

“Boga resta con noi, a Berardi abbiamo detto più volte che vorremmo che fosse la nostra bandiera. Lui ha dato dimostrazione di attaccamento per aver rinunciato ad altri club in passato: penso abbia il desiderio di essere simbolo neroverde ma nel caso in cui dovessero arrivare offerte certamente ci penseremmo ben bene prima di darlo via”.

Chi può fare le valigie è Khouma Babacar, pressato dalla e non solo: un'operazione in uscita che potrebbe davvero concretizzarsi nelle prossime settimane, come conferma ancora Carnevali.