Calciomercato Sampdoria, ufficializzata la cessione di Dodò al Cruzeiro

La Sampdoria ha comunicato di aver ceduto il terzino brasiliano Dodò al Cruzeiro in prestito con obbligo di riscatto a fine stagione.

Giorno di cessioni in casa Sampdoria. La società blucerchiata ha infatti comunicato di aver ceduto in prestito il terzino brasiliano ex Inter Dodò al Cruzeiro.

Questo il comunicato emesso al riguardo, dove si precisa che la società brasiliana potrà esercitare l'obbligo di riscatto a fine stagione.

"L’U.C. Sampdoria comunica di aver ceduto a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al Cruzeiro Esporte Clube i diritti alle prestazioni sportive del calciatore José Rodolfo Pires Ribeiro Dodô".

Nella stagione in corso per Dodò nessuna presenza con la maglia blucerchiata, che lascia dopo aver collezionato in due stagioni un totale di 24 presenze. Nella scorsa stagione invece, la 2017-2018, ha indossato in 42 occasioni (in prestito) la maglia del Santos.