Calciomercato Sampdoria, Thorsby rinforzo a centrocampo: arriverà a giugno

Il centrocampista norvegese classe 1996 Morten Thorsby ha svolto le visite mediche con la Sampdoria: arriverà a giugno a parametro zero.

Con una classifica rassicurante, una corsa verso l'Europa ancora tutta da affrontare e tante certezze, la Sampdoria lavora sul mercato di gennaio anche in prospettiva. Il primo colpo, secondo 'Sky Sport', è Morten Thorsby.

Il centrocampista danese, classe 1996, è al momento un calciatore dell'Heerenveen, in Olanda, ma a fine stagione andrà in scadenza di contratto e arriverà con ogni probabilità in Italia. La Sampdoria si è mossa con largo anticipo e, appena possibile, ha deciso di fargli svolgere le visite mediche.

Nella giornata di oggi il norvegese è stato a Genova, mentre la società blucerchiata è molto vicina a chiudere la trattativa e trovare un accordo definitivo per giugno.

Thorsby, 22 anni compiuti lo scorso maggio, è cresciuto nello Stabaek, ma è arrivato giovanissimo in Eredivisie, proprio all'Heerenveen, a soli 18 anni. Nel novembre 2017 ha anche esordito con la nazionale norvegese.

Quest'anno in campionato ha già collezionato 12 presenze, con 5 goal.