Calciomercato Sampdoria, sfuma il ritorno di Gabbiadini: è vicino al Betis Siviglia

Vicino l'addio di Gabbiadini al Southampton: la sua destinazione non sarà però l'Italia (piace a Milan e Sampdoria) ma il Betis Siviglia.

Non sarà in Italia il futuro di Manolo Gabbiadini, attualmente al Southampton ma vicino all'addio alla compagine inglese visto il poco spazio trovato fino a questo momento in stagione (12 presenze ed un goal, ma solo 4 partite da titolare).

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport il classe 1991 è ad un passo dall'approdo al Betis Siviglia. Il suo procuratore nella giornata di venerdì era in Inghilterra per discutere della cessione agli spagnoli con la dirigenza d'Oltre Manica.

Si allontanano così le voci che volevano Gabbiadini sia al Milan che alla Sampdoria. I blucerchiati, nelle ultime ore, hanno pensato nuovamente a lui vista la possibilità di cedere uno tra Caprari (Atalanta in pole) e Defrel (piace al Fulham). L'offerta da proporre è quella del prestito con obbligo di riscatto fissato a 12 milioni di euro.