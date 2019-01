Calciomercato Sampdoria, Sau blucerchiato: ufficiale, addio dal Cagliari

Dopo sette anni al Cagliari, Sau lascia la sua Sardegna per trasferirsi alla Sampdoria: sarà la sua prima squadra di Serie A dopo i rossoblù.

Kownacki al Fortuna Dusseldorf? La Sampdoria l'ha sostituito immediatamente, con il nome circolato insistentemente in questi ultimi giorni. Marco Sau è ufficialmente un giocatore blucerchiato, a disposizione di Giampaolo per le prossime gare di campionato.

Sau lascia la sua Sardegna dopo sette anni, in cui ha anche conquistato la Nazionale azzurra. Nelle ultime stagioni l'attaccante di Sorgono non ha brillato, perdendo il posto da titolare: la Sampdoria l'ha scelto come ultima punta del suo roster, dopo Quagliarella, Defrel, Caprari e l'altro nuovo arrivato Gabbiadini.

L'attaccante sardo partirà come riserva nella Sampdoria, deciso però a conquistarsi un posto importante in blucerchiato. Del resto la squadra di Giampaolo è in lotta per l'Europa, e per riuscire nell'impresa servirà una panchina lunga, così da evitare di essere solo Quagliarella-dipendente.

49 goal in 201 presenze con il Cagliari per Sau, due volte in doppia cifra da quando è stato acquistato dai rossoblù, nell'ormai lontano 2012, nuovamente in Sardegna dopo l'exploit con la Juve Stabia in Serie B.

Il Cagliari ha ceduto Sau a titolo definitivo, secondo trasferimento in uscita in attacco dopo l'addio di Farias all'Empoli. Ultimo giorno da assoluto protagonista per il patron rossoblù Giulini, che ha rivoluzionato la società rossoblù per provare ad ottenere una salvezza tranquilla.

Se Sau è finito alla Sampdoria, al Cagliari arriva, sempre con la formula del prestito, il 22enne attaccante Leverbe. Quest'ultimo ha giocato la stagione 2017/2018 all'Olbia, altra società sarda, satellite della società di Giulini (che conta tra gli altri la presenza di Ragatzu, di ritorno nel capoluogo il prossimo giugno).