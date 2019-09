Calciomercato Sampdoria, Rigoni in arrivo: lunedì visite e firma

Dieci milioni tra prestito e obbligo di riscatto, dopo l'esperienza all'Atalanta Rigoni torna in Italia per giocare con la Sampdoria.

E' fatta per il ritorno in di. Dopo una prima parte della passata stagione in maglia, l'attaccante argentino sta lasciano lo San Pietroburgo per una nuova esperienza in Serie A: stavolta, a meno di problemi dell'ultimo minuto, giocherà nella .

Come rivela Sky Sport, infatti, l'offerta formulata dalla Sampdoria è stata accettata: dieci milioni di euro tra prestito e obbligo di riscatto per il passaggio in blucerchiato che dovrebbe concretizzarsi nell'ultima giornata di calciomercato utile alle trattative in entrata.

Lunedì, infatti, Rigoni svolgerà le visite mediche con la Sampdoria per poi firmare il contratto che lo legherà al team Di Francesco fino al 2020, per poi prolungare dopo il riscatto obbligatorio con il quale si è compiuto l'ottimo colpo in entrata per la squadra blucerchiata.

Classe 1993, Rigoni può giocare in ogni posizione dell'attacco, il giocatore duttile che Di Francesco stava puntando da diverse settimane. Con l'Atalanta tre goal in dodici presenze, ora la ritroverà da avversario.