Calciomercato Sampdoria, Quagliarella rinnova: ha firmato fino al 2020

Fabio Quagliarella ha rinnovato il suo contratto in scadenza con la Sampdoria: firma fino al 2020. Un bel regalo di Natale per il bomber campano.

Il magic moment di Fabio Quagliarella non poteva avere un esito migliore: il 35enne attaccante della Sampdoria sembra rinato nell'ultimo periodo, tanto da conquistarsi l'ambito rinnovo di contratto.

È ufficiale infatti il prolungamento fino al 30 giugno 2020 dell'accordo in scadenza tra sei mesi, atto dovuto della società per ricompensarlo dopo i tanti goal messi a segno in questa prima parte di stagione.

"Il presidente Massimo Ferrero, l’U.C. Sampdoria e Fabio Quagliarella brindano al prolungamento del contratto del capitano fino al 30 giugno 2020. Buon Natale a tutti. Vi aspettiamo domani allo stadio per Sampdoria-ChievoVerona".

Già dieci i goal realizzati in campionato, di cui gli ultimi otto in sette gare di fila, con l'eccezione di quella persa contro la Roma in cui è rimasto in panchina per tutti e novanta i minuti. Un rendimento che potrebbe valergli il ritorno in Nazionale, otto anni dopo l'ultima presenza.

Un premio niente male per un ragazzo che il prossimo 31 gennaio spegnerà 36 candeline. Proprio nel giorno di Natale, ecco il regalo più bello sotto l'albero.